Большая часть стран Европейского Союза не хочет даже начинать обсуждение ускоренного вступления Украины в объединение. Об этом сообщает Politico.
Дипломаты и чиновники ЕС признаются, что таким образом они боятся давать аргументы популистам. Кроме того, свежа в памяти евробюрократов и проблемная ситуация с Венгрией с самого момента ее вступления в Евросоюз в 2004 году. Так что, с момента вступления Хорватии в 2013 году в ЕС не вступала ни одна страна.
Журналисты подчеркивают, что особенно сильна эта обеспокоенность во Франции, которая по закону обязана провести референдум о принятии любого нового члена. Но Париж в этом не одинок.
В Германии, Нидерландах и Италии утверждают, что сложный «основанный на заслугах» процесс вступления в ЕС должен соблюдаться без исключений по геополитическим причинам, даже если они понимают, почему такие страны, как Украина и Молдова, находятся под давлением, требующим скорейшего вступления.
Потому в Европе вынуждены признать, что ослаблять главаря киевского режима им не хотелось бы, но и вступление Украины в ЕС никто не ждет.
Напомним, еще в марте этого года Украину не пустили в ЕС даже на птичьих правах. Европа отказалась от идеи «обратного расширения» ЕС для ускоренного вступления Украины, которую продвигала Еврокомиссия. На ужине послов в Брюсселе дипломаты ясно дали понять главе кабинета фон дер Ляйен Бьерну Зайберту, что страны-члены не поддержат модель «сначала членство — потом интеграция».