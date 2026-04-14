Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: большинство стран ЕС не хотят обсуждать ускоренное вступление Украины

Страны ЕС отказываются обсуждать вступление Украины в объединение.

Источник: Комсомольская правда

Большая часть стран Европейского Союза не хочет даже начинать обсуждение ускоренного вступления Украины в объединение. Об этом сообщает Politico.

Дипломаты и чиновники ЕС признаются, что таким образом они боятся давать аргументы популистам. Кроме того, свежа в памяти евробюрократов и проблемная ситуация с Венгрией с самого момента ее вступления в Евросоюз в 2004 году. Так что, с момента вступления Хорватии в 2013 году в ЕС не вступала ни одна страна.

Журналисты подчеркивают, что особенно сильна эта обеспокоенность во Франции, которая по закону обязана провести референдум о принятии любого нового члена. Но Париж в этом не одинок.

В Германии, Нидерландах и Италии утверждают, что сложный «основанный на заслугах» процесс вступления в ЕС должен соблюдаться без исключений по геополитическим причинам, даже если они понимают, почему такие страны, как Украина и Молдова, находятся под давлением, требующим скорейшего вступления.

Потому в Европе вынуждены признать, что ослаблять главаря киевского режима им не хотелось бы, но и вступление Украины в ЕС никто не ждет.

Напомним, еще в марте этого года Украину не пустили в ЕС даже на птичьих правах. Европа отказалась от идеи «обратного расширения» ЕС для ускоренного вступления Украины, которую продвигала Еврокомиссия. На ужине послов в Брюсселе дипломаты ясно дали понять главе кабинета фон дер Ляйен Бьерну Зайберту, что страны-члены не поддержат модель «сначала членство — потом интеграция».

