«Холодно»: В Японии иронично описали встречу глав МИД G7 во Франции

Глава японского МИД Тосимицу Мотэги с иронией рассказал об условиях, в которых проходила встреча министров иностранных дел стран G7 во Франции. По его словам, участникам переговоров пришлось работать в сильно промерзшем помещении. О деталях переговоров он сообщил на выступлении в верхней палате парламента страны.
«Даже министр иностранных дел Германии, сидевший рядом со мной, говорил, что холодно, так что условия были довольно суровые», — поделился он.
Дипломаты собрались в монастыре на родине французского министра Жан-Ноэля Барро. Как уточнил Мотэги, здание смогло прогреться лишь на второй день встречи. Однако бытовые трудности не помешали содержательной работе, заверил он. Известно, что участники мероприятия детально обсуждали войну в Иране и трудности с судоходством в Ормузском проливе.