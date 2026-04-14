«Холодно»: В Японии иронично описали встречу глав МИД G7 во Франции

Глава МИД Японии Мотэги пошутил о холодных условиях встречи G7 во Франции.

Источник: Комсомольская правда

Глава японского МИД Тосимицу Мотэги с иронией рассказал об условиях, в которых проходила встреча министров иностранных дел стран G7 во Франции. По его словам, участникам переговоров пришлось работать в сильно промерзшем помещении. О деталях переговоров он сообщил на выступлении в верхней палате парламента страны.

«Даже министр иностранных дел Германии, сидевший рядом со мной, говорил, что холодно, так что условия были довольно суровые», — поделился он.

Дипломаты собрались в монастыре на родине французского министра Жан-Ноэля Барро. Как уточнил Мотэги, здание смогло прогреться лишь на второй день встречи. Однако бытовые трудности не помешали содержательной работе, заверил он. Известно, что участники мероприятия детально обсуждали войну в Иране и трудности с судоходством в Ормузском проливе.

Тем временем в ООН выступили с заявлением по поводу ситуации вокруг Ормузского пролива. На днях США объявили о начале его блокады. В связи с этим в международной организации призвали уважать свободу судоходства в проливе.

G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
