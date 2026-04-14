Спасатели организовали временную переправу в селе Красный Завод Красноярского края

В Боготольском округе Красноярского края у села Красный Завод продолжает колебаться уровень Чулыма. Перелив дороги сохраняется. По данным синоптиков, в ближайшие сутки колебание уровня воды в реке сохранится. Более того, ожидается, что при вскрытии ледового покрова на участке между селами Красный Завод и Новобирилюссы возможны заторы льда и резкий подъем уровня воды. Ситуация мониторится круглосуточно. До оборудования понтонного моста Ачинский поисково-спасательный отряд организовал временную переправу жителей через Чулым. За прошедшие сутки на плавсредствах спасатели переправили 63 человека, — сообщают в КГКУ «Спасатель». Добавим, ситуацию в местах возможного подтопления в Красноярском крае власти мониторят круглосуточно.