В Калининградской области начинают принимать заявки на программу поддержки предпринимателей. В 2026 году власти выделили 1,3 миллиарда рублей. Информацию об этом опубликовал губернатор Алексей Беспрозванных в своём канале в MAX.
«Даю старт новой программе поддержки калининградского бизнеса — проектов, которые создают рабочие места, развивают экономику и влияют на качество жизни калининградцев. Мы утвердили условия финансирования инвестиционных проектов и выделили в этом году 1,3 миллиарда рублей. В программе три направления», — сообщил губернатор.
Первое направление — «Восток Инвест» — для проектов в восточной части Калининградской области, второе — «Инвест» — для всех предпринимателей, третье — «Агроинвест» — для бизнеса в агропромышленном комплексе. При этом один участник может подаваться только на одно направление.
Заявки на участие в программе принимают с 27 апреля по 12 мая. С требованиями можно ознакомиться на сайте «Мой бизнес».
Ранее в правительстве сообщали, что программа «Инвест 80−85» рассчитана на пять лет. Её общий бюджет на этот период превышает пять миллиардов рублей. В 2026 году на направление «Инвест» и «Восток Инвест» предлагали направить по 500 миллионов рублей, на «Агроинвест» — 300 миллионов.