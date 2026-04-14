Конгрессмен снялся с выборов губернатора штата после обвинений в домогательствах

Член Палаты представителей США от Демократической партии Эрик Суолуэлл приостановил участие в гонке за пост губернатора Калифорнии после выдвинутых против него обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом он написал в личном блоге в соцсети Х.
— Я приостанавливаю свою предвыборную кампанию на пост губернатора (…) Я буду бороться с серьезными ложными обвинениями, которые были выдвинуты, но это моя борьба, а не кампании, — написал конгрессмен.
Он также извинился перед своей семьей, сотрудниками и сторонниками «за ошибки в суждениях, допущенные им в прошлом».
Как пишет The New York Times, более 50 бывших сотрудников Суолуэлла призвали его отказаться от участия в губернаторской гонке и сложить полномочия в конгрессе. В своем обращении они потребовали «полного и тщательного расследования» многочисленных обвинений в сексуальных домогательствах в отношении политика.
Обвинения против Суолуэлла были опубликованы на прошлой неделе в газете San Francisco Chronicle. В материале экс-сотрудница конгрессмена заявила, что он подверг ее сексуальному насилию в гостиничном номере в Нью-Йорке в 2024 году. По ее словам, она была слишком пьяна, чтобы дать согласие, а Суолуэлл игнорировал ее попытки прекратить контакт.
Позже телеканал CNN сообщил о новых обвинениях: еще три женщины рассказали о домогательствах со стороны политика. В частности, его обвиняют в рассылке откровенных сообщений и фотографий без согласия.
