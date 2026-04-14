Смертность на Дону превысила рождаемость. Об этом свидетельствуют данные Ростовстата. За первые два месяца 2025-го года регион потерял 9 465 человек. Цифра высокая, но меньше, чем годом ранее, когда за тот же период умерли 9 929 человек. А вот с пополнением ситуация сложнее: за январь—февраль 2025 года родились 5 187 малышей, тогда как в 2024-м — 5 259.
Меняется и возраст мам: если ещё десять лет назад девушки рожали в 22−26 лет, то сейчас всё чаще — после 30.Есть и позитивная динамика: в регионе снижается число абортов. Уже в этом году более 200 жительниц области передумали прерывать беременность после беседы с психологом. Специалисты не давят, а помогают разобраться в ситуации: чаще всего женщины сомневаются из-за нехватки средств или напряжённых отношений с партнёром. Иногда достаточно поддержки и взвешенного разговора, чтобы решение изменилось.