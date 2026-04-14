В Волгограде родилась королевская двойня

Волгоградский областной перинатальный центр № 2 поделился статистикой рождаемости за минувшую неделю. С 6 по 12 апреля в медучреждении появились на свет 43 мальчика и 38 девочек.
«А еще у нас родилась одна двойня», — похвалились медики, пожелав всем малышам здоровья и счастья.
Счастливый папа подтвердил: в их семье появились сразу мальчик и девочка.
Неделей раньше в центре родилось 94 малыша — также лидировали мальчики: 51 против 43 девочек.
Ранее в городе Волжском родился гигантский младенец весом 7,4 килограммов, прославив регион на всю страну.