В Татарстане число муниципальных мер поддержки участников СВО превысило 3 тысячи

В Татарстане за последние четыре года количество муниципальных мер поддержки участников спецоперации и членов их семей превысило три тысячи (по состоянию на 1 апреля — 3 082). В конце 2022 года этот показатель составлял 1 360, сообщили в пресс-службе Минюста республики.
Замминистра юстиции Мухаррям Ибятов отметил, что поддержка затрагивает ключевые сферы жизни — от налоговых льгот до образования детей и психологической помощи. В муниципальный регистр включено 16 видов помощи. Наибольшее распространение получили освобождение от уплаты средств самообложения граждан, льготы по земельному налогу и налогу на имущество.
Особое внимание уделяется детям военнослужащих. Это бесплатное питание в школах, освобождение от платы за детские сады, приоритетное право на путевки в лагеря и внеочередное зачисление в образовательные учреждения.
Больше всего видов поддержки предлагают в Елабужском и Менделеевском районах (11 льгот). В Казани, Актанышском, Альметьевском и Кайбицком районах доступны десять видов помощи.