На Дону следком проверит ремонт улицы Вавилова из-за переноса сроков. Об этом сообщили в информационном центре СК. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично вмешался в ситуацию с ремонтом улицы Вавилова в Ростове-на-Дону. Поводом стало большое количество жалоб горожан: дорога в Октябрьском районе, которую начали приводить в порядок ещё в 2023 году, до сих пор остаётся в плачевном состоянии, хотя обещали всё завершить ещё в 2024-м. Местные жители неоднократно пытались достучаться до ответственных лиц, но реальных сдвигов не было. Теперь делом занялись следователи. Ростовское управление СК уже проводит проверку, а Бастрыкин поручил главе регионального ведомства Аслану Хуаде в кратчайшие сроки доложить: что именно выяснили и какие шаги предпринимаются, чтобы вернуть людям нормальные условия для жизни.