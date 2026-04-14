Водитель умер прямо за рулем на улице Удмуртской в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде водитель легкового автомобиля внезапно скончался во время движения. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Нижегородской области.
Трагедия разыгралась в районе дома номер 67 по улице Удмуртской. За рулем автомобиля Largus находился мужчина 1986 года рождения. В какой-то момент ему стало плохо, и он умер прямо за рулем. Неуправляемая машина после этого наехала на препятствие.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.
