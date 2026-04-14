До +17, дождь и сильный ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 14 апреля

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 14 апреля будет достаточно тепло, но почти на весь день зарядит дождь. К тому же задует порывистый ветер. Подробный прогноз на вторник узнали у специалистов регионального гидрометцентра.
Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области.
Согласно прогнозу, 14 апреля в донской столице ожидается облачная с прояснениями погода, возможен кратковременный дождь в течение дня. Северо-западный и западный ветер разовьет скорость до 7 — 12 м/с, днем его порывы усилятся до 15 — 18 м/с. В ночь на 15 апреля также будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ночью на землю осядет туман. Западный и юго-западный ветер задует со скоростью 8 — 13 м/с, ночью возможны порывы до 15 м/с.
В Ростовской области во вторник будет облачно с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь. Северо-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 7 — 12 м/с, днем в отдельных районах порывы усилятся до 15 — 18 м/с. В ночь на среду также будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ночью в отдельных районах ожидается туман. Западный и юго-западный ветер сохранит скорость 8 — 13 м/с, местами его порывы достигнут 15 — 18 м/с.
Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области.
Днем 14 апреля в Ростове-на-Дону температура воздуха поднимется до +15 — +17 градусов. В ночь на 15 апреля столбики термометров опустятся до +4 — +6 градусов.
В Ростовской области дневная температура воздуха во вторник составит от +11 до +16 градусов. В ночь на среду ожидается от +1 до +6 градусов.
Атмосферное давление в течение суток будет находиться в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.
Подпишись к нам в MAX и Telegram.