VK планирует создать Национальную новостную платформу на базе «Дзен»

«Исходя из презентации, поисковые и аудиовизуальные сервисы, соцсети и классифайды будут обязаны встраивать новостной блок “Дзена” в свои сайты и приложения. В соцсетях и поисковых сервисах он будет размещаться в формате виджета с топ-5 новостями на главной странице, в то время как на аудиовизуальных площадках и классифайдах виджет будет изображен только в формате кнопки для перехода на сайт “Дзена” в раздел топ-15 новостей. Уточняется, что сервисы с ежедневной активной аудиторией более 5 млн человек должны будут установить такой виджет сразу после принятия законопроекта, остальным ресурсам будет доступна отсрочка сроком на полгода», — добавляет издание.