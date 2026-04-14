В Красноярском крае организовали круглосуточный мониторинг паводковой ситуации

В муниципалитетах Красноярского края, где возможны подтопления, специалисты организовали круглосуточный мониторинг паводковой обстановки. В региональном Агентстве по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности сообщили, что к развертыванию уже готов 391 пункт временного размещения общей вместимостью почти 67 тысяч жителей.
Для борьбы с последствиями подтоплений в регионе сформировали группировку в 20 тысяч человек. Также в готовности находятся четыре тысячи единиц техники.
В агентстве добавили, что самая надежная защита жилья — это страхование. Узнать, попадает ли ваше жилье в зону подтопления, можно на сайте Росреестра — информация содержится во вкладке «Публичная кадастровая карта». Также можно взять выписку из ЕГРН.
Ранее мы писали, администрация Красноярска планирует потратить 116,8 миллиона рублей на борьбу с пылью на дорогах города.