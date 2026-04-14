Стал известен уровень «скрытой» преступности в России

До 19 процентов жертв преступлений не сообщают о случившемся даже близким, а в полицию обращаются примерно в половине случаев, связанных с насилием или имущественным ущербом. Об этом говорится в исследовании Института проблем правоприменения Европейского университета в Санкт-Петербурге.
По данным опроса, доля людей, заявивших о преступлении за последний год, выросла с 8,2 процента в 2018 году до 10,5 процента в 2021-м и 12 процентов в 2024 году. Исследователи связывают эти показатели с уровнем скрытой преступности, которая не отражается в официальной статистике.
Они отметили, что каждые три года проводят около 15 тысяч телефонных интервью методом случайного набора. Респондентов спрашивают о фактах преступлений, обращении в полицию и характеристиках нарушителей, что позволяет оценить реальный масштаб правонарушений.
Также, по их данным, доля граждан, становившихся жертвами за пять лет, увеличилась с 19,3 процента в 2018 году до 22,7 процента в 2024-м. Как пояснил представитель института Руслан Кучаков, вопросы формулируются простым языком, чтобы точнее выявить тип преступления, передает РБК.
Кроме того, в 2025 году количество террористических преступлений в России увеличилось на 60 процентов по сравнению с показателями 2024 года.