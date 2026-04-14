WSJ: Саудовская Аравия требует от США снять блокаду Ормузского пролива

Саудовская Аравия оказывает давление на США, требуя снять блокаду Ормузского пролива и вернуться за стол переговоров. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Как сообщает источник, ссылаясь на официальные лица государства, в Саудовской Аравии опасаются, что решение президента США Дональда Трампа о его закрытии может привести к эскалации конфликта с Ираном и нарушению других важных морских путей.
Кроме того, Саудовская Аравия предупредила, что Иран может принять ответные меры, закрыв Баб-эль-Мандебский пролив — место в Красном море, имеющее решающее значение для оставшегося экспорта нефти королевства.
Блокада иранских портов вступила в силу в понедельник после того, как угрозы Трампа бомбардировками, а также завершившиеся переговоры не смогли убедить Иран ослабить контроль над Ормузским проливом.
Ранее агентство Tasnim, близкое к Корпусу стражей исламской революции (КСИР), заявило, что блокада может привести к закрытию прохода через Красное море. Любые нападения на суда в Баб-эль-Мандебском проливе вызовут особую озабоченность у Саудовской Аравии, которая перенаправила большую часть своего экспорта сырой нефти в порт в Красном море.
