На усиление борьбы с пылью в Красноярске потратят почти 117 млн рублей

В Красноярске ищут подрядчика для выполнения работ по обеспыливанию. Соответствующий контракт размещен на сайте госзакупок, его начальная цена — 116,8 млн рублей.
В мэрии напомнили, что отдельный комплекс работ для снижения уровня пыли в городе выполняется уже 9 лет:
«Они особенно актуальны после зимы, когда на дорогах активно использовались противогололёдные и фрикционные материалы, рекомендуемые ГОСТами, песок, техническая соль, а также щебень, скальник, гранулят и другие материалы. В основном они и являются причиной образования пыли. Кроме того, в Красноярске сейчас ведутся строительные и ремонтные работы, которые также являются источниками пыли. Для снижения её уровня предусмотрен целый комплекс мероприятий: он включает в себя полив, мойку и вакуумную уборку. Такие работы будут выполняться в основном в сухую и жаркую погоду по отдельному контакту. Так, при температуре выше 25 обеспыливание проводят на всех дорогах города. Особое внимание уделяется улицам, где традиционно наблюдается повышенная запылённость, например, из-за наличия грунтовых обочин».
В администрации подчеркнули, что профилактика образования пыли уже начата в рамках обычной уборки города. Сейчас на дорогах курсируют спецмашины, которые чистят и моют их с применением увлажнения.
Для мойки остановок, дорожных разделителей, декоративных и шумозащитных экранов используют любой тёплый день. По мере повышения температуры воздуха объем таких работ будет увеличиваться. А в мае-июне практически вся уборка города будет выполняться с применением воды, так как в этот период важно ликвидировать как можно больше пыли, поскольку при смешивании с пыльцой она будет причинять большие неудобства, особенно аллергикам. Отмечается, что в конце весны — начале лета каждое предприятие использует на мойку до 100 цистерн воды.
