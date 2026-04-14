На усиление борьбы с пылью в Красноярске потратят почти 117 млн рублей

«Они особенно актуальны после зимы, когда на дорогах активно использовались противогололёдные и фрикционные материалы, рекомендуемые ГОСТами, песок, техническая соль, а также щебень, скальник, гранулят и другие материалы. В основном они и являются причиной образования пыли. Кроме того, в Красноярске сейчас ведутся строительные и ремонтные работы, которые также являются источниками пыли. Для снижения её уровня предусмотрен целый комплекс мероприятий: он включает в себя полив, мойку и вакуумную уборку. Такие работы будут выполняться в основном в сухую и жаркую погоду по отдельному контакту. Так, при температуре выше 25 обеспыливание проводят на всех дорогах города. Особое внимание уделяется улицам, где традиционно наблюдается повышенная запылённость, например, из-за наличия грунтовых обочин».