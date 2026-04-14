Три самолета задержаны в нижегородском аэропорту 14 апреля

Аэропорт Нижнего Новгорода 14 апреля сообщает о задержке трех авиарейсов, согласно данным, отображенным на онлайн-табло.
Стоит отметить, что столица Приволжья ранее ввела ограничения, касающиеся приема и отправки самолетов, о чем было объявлено в 05:58.
Вследствие этих ограничений, время вылета трех самолетов было изменено. В частности, затронуты рейсы в Санкт-Петербург (5N-510), Москву (FV-6352) и Калининград (N4−860). Последний из упомянутых самолетов должен был отправиться еще вечером 13 апреля, в 20:15.
Кроме того, ожидаются задержки при посадке в Нижнем Новгороде для рейсов, прибывающих из Минеральных Вод, Санкт-Петербурга и Москвы.
Ранее, 13 апреля, из-за введения ограничений были задержаны семь авиарейсов.