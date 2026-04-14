Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 14 апреля

Отключения света в Ростове на 14 апреля запланированы в сотнях домов, и тысячи людей останутся без электричества на несколько часов, а то и на весь рабочий день. Об этом предупредили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Уточнили, где во вторник не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
— улица Нансена, 301−331;
— переулок Поморский;
— переулок Карельский;
— улица Зырянская;
— улица Цюрупы;
— улица Гурьевская;
— улица Абхазская;
— переулок Молдавский;
— проспект Нагибина, 12, 12А, 12/3;
— улица Турмалиновская, 87/1;
— улица Алябьева, 19−35 и 10−40;
— улица Мусоргского, 2−14;
— улица Каштановая;
— улица Липовая;
— улица Гераневая;
— переулок Врубеля, 1−19 и 2−20;
— переулок Васнецова, 1−15 и 10−16;
— улица Шостаковича, 1−13;
— улица Самшитовая;
— улица Обаятельная, 1−25 и 2−14;
— переулок Одуванчиковый;
— переулок Тенистый;
— переулок Прохладный;
— переулок Ромашковый;
— переулок Рябиновый;
— улица Михаила Пуговкина;
— переулок Сорокина;
— улица Бушнова;
— улица Шолохова-Синявского;
— улица 35-я линия, 21−81;
— улица 37-я линия, 12−76 и 25−97;
— улица 39-я линия, 24−90;
— улица Богданова, 58−74;
— улица 2-я Пролетарская, 51−55 и 44−54;
— улица Сарьяна, 48−66 и 55−73;
— улица Украинская, 88−104;
— переулок Клязьминский, 72−94;
— переулок Тверской, 51−97 и 54−94;
— улица 339 Стрелковой Дивизии, 23/2, 25/3, 23/4, 23А, 23 В, 23, 23/1, 23/2, 21/1, 21, 16, 25/1, 25, 23/3;
— садоводческое некоммерческое товарищество «Восток»;
— переулок Белозерский, 48, 48А;
— улица Белореченская, 23−29;
— переулок Ботанический Спуск, 1А, 3, 5, 5А, 5Б;
— переулок Вагайский, 1;
— переулок Гродненский, 1;
— улица Лесопарковая, 4−54, 1−17, 25А, 23;
— переулок Майкопский, 4, 4Б;
— улица Некрасовская, 85;
— улица Родниковая, 1−17, 2−4, 2Б, 2 Г, 11А, 17А, 4Б, 4Д.
С 9:00 до 16:00 света отключат по этим адресам:
— улица Обороны, 24;
— улица Темерницкая, 57;
— переулок Соборный, 24;
— улица Московская, 52;
— улица Серафимовича, 62.
С 9:00 до 12:00 отключения запланированы в нескольких домах:
— улица Крупской, 82/1, 82/2, 82/3, 82/4;
— улица 3-я Баррикадная, 81.
Подпишись к нам в MAX и Telegram.