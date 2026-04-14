Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 14 апреля

Энергетики перечислили адреса, где не будет света в Ростове 14 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Отключения света в Ростове на 14 апреля запланированы в сотнях домов, и тысячи людей останутся без электричества на несколько часов, а то и на весь рабочий день. Об этом предупредили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Уточнили, где во вторник не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

— улица Нансена, 301−331;

— переулок Поморский;

— переулок Карельский;

— улица Зырянская;

— улица Цюрупы;

— улица Гурьевская;

— улица Абхазская;

— переулок Молдавский;

— проспект Нагибина, 12, 12А, 12/3;

— улица Турмалиновская, 87/1;

— улица Алябьева, 19−35 и 10−40;

— улица Мусоргского, 2−14;

— улица Каштановая;

— улица Липовая;

— улица Гераневая;

— переулок Врубеля, 1−19 и 2−20;

— переулок Васнецова, 1−15 и 10−16;

— улица Шостаковича, 1−13;

— улица Самшитовая;

— улица Обаятельная, 1−25 и 2−14;

— переулок Одуванчиковый;

— переулок Тенистый;

— переулок Прохладный;

— переулок Ромашковый;

— переулок Рябиновый;

— улица Михаила Пуговкина;

— переулок Сорокина;

— улица Бушнова;

— улица Шолохова-Синявского;

— улица 35-я линия, 21−81;

— улица 37-я линия, 12−76 и 25−97;

— улица 39-я линия, 24−90;

— улица Богданова, 58−74;

— улица 2-я Пролетарская, 51−55 и 44−54;

— улица Сарьяна, 48−66 и 55−73;

— улица Украинская, 88−104;

— переулок Клязьминский, 72−94;

— переулок Тверской, 51−97 и 54−94;

— улица 339 Стрелковой Дивизии, 23/2, 25/3, 23/4, 23А, 23 В, 23, 23/1, 23/2, 21/1, 21, 16, 25/1, 25, 23/3;

— садоводческое некоммерческое товарищество «Восток»;

— переулок Белозерский, 48, 48А;

— улица Белореченская, 23−29;

— переулок Ботанический Спуск, 1А, 3, 5, 5А, 5Б;

— переулок Вагайский, 1;

— переулок Гродненский, 1;

— улица Лесопарковая, 4−54, 1−17, 25А, 23;

— переулок Майкопский, 4, 4Б;

— улица Некрасовская, 85;

— улица Родниковая, 1−17, 2−4, 2Б, 2 Г, 11А, 17А, 4Б, 4Д.

С 9:00 до 16:00 света отключат по этим адресам:

— улица Обороны, 24;

— улица Темерницкая, 57;

— переулок Соборный, 24;

— улица Московская, 52;

— улица Серафимовича, 62.

С 9:00 до 12:00 отключения запланированы в нескольких домах:

— улица Крупской, 82/1, 82/2, 82/3, 82/4;

— улица 3-я Баррикадная, 81.

