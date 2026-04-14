Холодная зима оказала положительное влияние на экосистему Черного моря

Особенно холодная зима и штормы улучшили экосистему Черного моря, весной началось активное цветение жизни. По словам ведущего научного сотрудника отдела функционирования морских экосистем ФИЦ ИнБЮМ, кандидата биологических наук Виктора Мельникова, в море появились нефтеокисляющие бактерии, которые помогут избежать проблем с мазутом во время курортного сезона.
В феврале-марте первыми появляются диатомовые водоросли. Ближе к лету начинают активно развиваться известковые кокколитофориды. Они участвуют в фотосинтезе, который важен для жизни.
«Чем холоднее зима, тем больше все взбалтывается, тем больше фитопланктона, тем лучше зоопланктон и тем лучше потом рыбам. И потом весна — это время, когда любовь у всех, и в море то же самое: все животные размножаются интенсивно, их много, потому что много еды», — объяснил ученый в эфире радио «Спутник в Крыму».