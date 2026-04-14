Холодная зима оказала положительное влияние на экосистему Черного моря

Появилось много нефтеокисляющих бактерий.

Источник: Комсомольская правда

Особенно холодная зима и штормы улучшили экосистему Черного моря, весной началось активное цветение жизни. По словам ведущего научного сотрудника отдела функционирования морских экосистем ФИЦ ИнБЮМ, кандидата биологических наук Виктора Мельникова, в море появились нефтеокисляющие бактерии, которые помогут избежать проблем с мазутом во время курортного сезона.

В феврале-марте первыми появляются диатомовые водоросли. Ближе к лету начинают активно развиваться известковые кокколитофориды. Они участвуют в фотосинтезе, который важен для жизни.

«Чем холоднее зима, тем больше все взбалтывается, тем больше фитопланктона, тем лучше зоопланктон и тем лучше потом рыбам. И потом весна — это время, когда любовь у всех, и в море то же самое: все животные размножаются интенсивно, их много, потому что много еды», — объяснил ученый в эфире радио «Спутник в Крыму».

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше