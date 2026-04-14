В Колумбии решили избавиться от стада в 80 бегемотов, завезённых ещё Пабло Эскобаром

По словам чиновницы, бегемоты угрожают популяции местных речных черепах и ламантинов. Первых четырёх бегемотов в Колумбию контрабандой привёз в 1980-е годы наркоторговец Пабло Эскобар, который основал зоопарк на одной из своих территорий. С тех пор популяция росла практически без контроля. Власти Колумбии уже несколько месяцев ведут переговоры о перевозки животных в зоопарки Индии, Мексики, Филиппин, Эквадора, Перу и ЮАР.