Роспотребнадзор назвал регионы-лидеры по укусам клещей

Уже более 6 тыс. человек обратились к медикам с укусами клещей в этом году, сообщили в Роспотребнадзоре.

Источник: РБК

Уже более 6 тыс. человек обратились к медикам с укусами клещей в этом году, сообщили в Роспотребнадзоре.

«Наибольшее количество укусов зарегистрировано в Краснодарском и Ставропольском краях, в Республике Крым, в Ростовской, Липецкой, Челябинской, Ленинградской, Московской, Костромской, Воронежской, Самарской и Омской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что зимне-весенний период был благоприятен для сохранения численности клещей, что привело к сезонному росту обращений. Для профилактики в 30 регионах обработано более 4,3 тыс. гектаров территорий.

О первых в этом году обращениях из-за укусов клещей Роспотребнадзор сообщил в начале марта.

Чтобы защититься от клещей, ведомство рекомендовало обрабатывать одежду спецсредствами, заправлять брюки в обувь при походе в лес, а также максимально закрывать кожный покров. После прогулки необходимо тщательно осмотреть себя, особенно изгибы тела и голову, а также постирать одежду в горячей воде. В случае укуса не стоит пытаться извлечь насекомое самостоятельно.

Наиболее эффективной мерой защиты остается вакцинация от клещевого энцефалита. В этом году уже более 1,2 млн россиян сделали такую прививку, рассказали в Роспотребнадзоре.

Клещевой энцефалит — тяжелая вирусная инфекция, передающаяся иксодовыми клещами, поражающая головной и спинной мозг, что может привести к инвалидности или летальному исходу. Ранние симптомы включают высокую температуру, сильную слабость, головную боль и боли в мышцах.

