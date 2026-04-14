Роспотребнадзор назвал регионы-лидеры по укусам клещей

Чтобы защититься от клещей, ведомство рекомендовало обрабатывать одежду спецсредствами, заправлять брюки в обувь при походе в лес, а также максимально закрывать кожный покров. После прогулки необходимо тщательно осмотреть себя, особенно изгибы тела и голову, а также постирать одежду в горячей воде. В случае укуса не стоит пытаться извлечь насекомое самостоятельно.