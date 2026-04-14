«Часть моего развития»: Николь Кидман заявила о желании стать доулой смерти

Актриса Николь Кидман рассказала о своем новом карьерном пути: она заявила, что планирует стать доулой смерти. Своими мыслями артистка поделилась во время выступления в Университете Сан-Франциско.
Доула смерти — это специалист, работающий с людьми в терминальной стадии заболевания и помогающий им и их близким справиться со страхом и другими переживаниями. По словам Кидман, она уже проходит обучение.
Актриса пояснила, что мысль попробовать себя в роли доулы появилась у нее после смерти матери в 2024 году. Кидман пояснила, что в последние дни жизни ее мать испытывала одиночество, а близкие, несмотря на стремление поддержать, не всегда могли находиться рядом постоянно.
— Я подумала: «Как бы мне хотелось, чтобы в мире были люди, которые могли бы беспристрастно поддержать и просто утешить меня». Это часть моего развития и одна из вещей, которым я буду учиться, — цитирует Кидман журнал People.
В сентябре музыкант Кит Урбан расстался с актрисой Николь Кидман после 19 лет брака. При этом именно исполнитель стал инициатором расставания, а Кидман не хотела развода и всеми силами пыталась сохранить брак. Почему многолетние отношения Кидман и Урбана могли разрушиться — в материале «Вечерней Москвы».