Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Витебске остановленный ГАИ таксист заплатит штраф 4500 рублей — вот за что

В Витебске таксист после остановки ГАИ заплатит штраф до 4500 рублей и лишится прав на три года.

Источник: Комсомольская правда

В Витебске остановленный ГАИ водитель такси может заплатить штраф 4500 белорусских рублей, рассказали в телеграм-канале «ГАИ Витебщины».

Автомобиль такси госавтоинспекторы остановили вблизи дома № 2 на улице Шубина. Общаясь с 44-летним таксистом, сотрудники ГАИ обратили внимание на то, что у мужчины есть признаки алкогольного опьянения.

Прибор при проверке показал наличие у водителя абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе в концентрации 0,51 промилле. Водителя отстранили от управления, а авто отправили на охраняемую стоянку.

Таксисту грозит штраф 100 базовых величин (4500 рублей в апреле 2026-го) и лишение водительских прав на три года.