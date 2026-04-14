В Витебске остановленный ГАИ таксист заплатит штраф 4500 рублей — вот за что

В Витебске остановленный ГАИ водитель такси может заплатить штраф 4500 белорусских рублей, рассказали в телеграм-канале «ГАИ Витебщины».
Автомобиль такси госавтоинспекторы остановили вблизи дома № 2 на улице Шубина. Общаясь с 44-летним таксистом, сотрудники ГАИ обратили внимание на то, что у мужчины есть признаки алкогольного опьянения.
Прибор при проверке показал наличие у водителя абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе в концентрации 0,51 промилле. Водителя отстранили от управления, а авто отправили на охраняемую стоянку.
Таксисту грозит штраф 100 базовых величин (4500 рублей в апреле 2026-го) и лишение водительских прав на три года.