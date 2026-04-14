В Башкирии утвердили план из 50 мероприятий к Году единства народов России

Центральными событиями года станут детская фольклориада и фестиваль лошадей «Башкорт аты».

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии подписал распоряжение о проведении в 2026 году Года единства народов России. Документ утверждает состав организационного комитета и план мероприятий, который охватит все муниципалитеты республики. В плане властей провести десятки событий: от крупных фестивалей и образовательных акций до спортивных турниров и научных конференций.

Среди традиционных народных праздников — Сабантуй (май-июнь), республиканский фестиваль «Славяне XXI века» (24 мая), белорусский праздник «Иван Купала» (июль) и межрегиональный фестиваль удмуртского фольклора «Дуномарзаньес» (август). Любителей гастрономии ждет «Бэлешфест» — фестиваль национальной кухни. Центральными событиями года станут Всероссийская детская фольклориада (23−27 июня), Международный фестиваль лошадей башкирской породы «Башкорт аты» (сентябрь) и Международный Аксаковский праздник к 235-летию со дня рождения писателя.

Отдельный блок посвящен просветительским проектам. Жители и гости республики смогут участвовать в «Тотальном диктанте» и «Диктанте по башкирскому языку» (апрель). Запланированы круглые столы по вопросам межнационального мира, форум «За мир без нацизма» и стратегическая сессия для педагогов «Навигаторы детства: сила в единстве». В сфере спорта пройдут республиканский фестиваль национальных видов спорта, Кубок мира по борьбе на поясах памяти Р. Ф. Гайанова и семейный фестиваль ГТО.