Приём заявок на охоту на водоплавающую дичь стартует в Хабаровском крае

Жители Хабаровского края могут подать заявление на добычу водоплавающей дичи в общедоступных охотничьих угодьях Амурского, Комсомольского, Нанайского и Солнечного районов. Приём документов начинается 14 апреля 2026 года, сообщает пресс-служба управления охотничьего хозяйства Правительства Хабаровского края. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Охота разрешена в период с 29 апреля по 8 мая 2026 года.
Подать заявление можно по адресу: г. Хабаровск, ул. Запарина, 92 (с 09:30 до 12:30), а также в пунктах, перечисленных на сайте профильного ведомства.
Госпошлина за оформление составляет 650 ₽ Оплату рекомендуется произвести заранее по реквизитам, опубликованным на сайте управления.
