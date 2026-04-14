В Челябинской области стали распускаться ядовитые и легендарные подснежники

— Нежные, будто шерстяные, покрытые тонким ворсом цветы робко выглядывают из-под сухой травы — увидели их во время прогулки по городскому бору, — рассказала руководитель службы новостей сайта «Пчела.ньюс» Мария Давыдова. — Жёлтые чуть смелее — их отыскали и больше, и сами соцветия уже почти распустились. Лиловые же едва проклюнулись из-под земли.
Кажется, что прострелы специально надели «шубки», чтобы не замёрзнуть капризной весной.
Прострел очень красив, но прикасаться к нему, а тем более рвать, не советуют. Растение ядовитое, а также занесено в Красную книгу.
Вместо букетов из сон-травы с прогулок стоит уносить на память фотографии.
С этими цветами связано множество легенд. Как ранее рассказывали в национальном парке «Зигальга», где тоже вскоре можно будет полюбоваться прострелами, издревле сон-траву клали в изголовье, чтобы быстрее уснуть, а соком растения смазывали наконечники копий. Другое название этого представителя флоры — прострел раскрытый — связано с легендой о нечистой силе, которая якобы спряталась под листьями. Когда-то один архангел метнул туда свою молнию и прострелил растение, после этого нечисть стала его сторониться.
В 2022 году в Челябинской области прострел зацвёл в середине осени. Удивительное явление, называемое яровизацией, произошло в окрестностях заповедника «Аркаим».