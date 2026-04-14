В Челябинской области стали распускаться ядовитые и легендарные подснежники

С этими цветами связано множество легенд. Как ранее рассказывали в национальном парке «Зигальга», где тоже вскоре можно будет полюбоваться прострелами, издревле сон-траву клали в изголовье, чтобы быстрее уснуть, а соком растения смазывали наконечники копий. Другое название этого представителя флоры — прострел раскрытый — связано с легендой о нечистой силе, которая якобы спряталась под листьями. Когда-то один архангел метнул туда свою молнию и прострелил растение, после этого нечисть стала его сторониться.