В Сердобском районе Пензенской области обновят участок трассы

Участок трассы Тамбов — Пенза — Междуречье — Сердобск отремонтируют в Сердобском районе Пензенской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении строительства и дорожного хозяйства региона.

Отрезок протяженностью около 8 км проходит через село Кирово. Рядом расположены школа, Дом культуры и фельдшерско‑акушерский пункт.

«В рамках контракта, рассчитанного на два года, подрядчики выполнят комплекс мероприятий: устранят пучинообразование, уложат выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия, укрепят обочины, проведут обустройство дороги. Необходимость ремонта обусловлена значительным износом асфальтобетонного покрытия», — отметили в управлении.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.