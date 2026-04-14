Петербург вошел в топ регионов РФ по укусам клещей

С начала сезона 2026 года в России было зарегистрировано более 6 тысяч обращений в медицинские организации по поводу укусов клещей. Наибольшее количество случаев зафиксировано в таких регионах, как Москва, Петербург, Республика Крым, Краснодарский и Ставропольский края. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.