Красноярский фотограф с помощью дрона спас марала от стаи собак

В Красноярске фотограф Сергей Филинин спас марала, на которого напала стая бродячих собак, с помощью дрона. Все произошло во время прогулки. Мужчина заметил животное и начал съемку, но увидел, что марал оказался в окружении бродячих собак. Олень пытался защищаться, но стая не отступала. Чтобы отвлечь животных, фотограф направил в их сторону дрон. Шум и движение устройства спугнули собак, и они разбежались. Марал не пострадал и спокойно продолжил пастись.