Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мобильная поликлиника в апреле приедет в три округа Красноярского края

Будут также открыты передвижные кабинеты флюорографии и маммографии.

Мобильная поликлиника в апреле приедет в три округа Красноярского края. Она работает при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Жители смогут проконсультироваться у кардиолога, невролога, эндокринолога, сосудистого хирурга, аллерголога, а также у врачей ультразвуковой и функциональной диагностики. До 17 апреля поликлиника работает на базе Лесосибирской межрайонной больницы, с 20 по 22 апреля — на базе Енисейской районной больницы, а с 20 по 24 апреля — в селе Казачинском.

В населенных пунктах Манско-Уярского округа и Казачинско-Пировского округа будут открыты передвижные кабинеты флюорографии и маммографии. Посетить их можно будет без направления от врача. График работы доступен по ссылке.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.