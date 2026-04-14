Мобильная поликлиника в апреле приедет в три округа Красноярского края. Она работает при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Жители смогут проконсультироваться у кардиолога, невролога, эндокринолога, сосудистого хирурга, аллерголога, а также у врачей ультразвуковой и функциональной диагностики. До 17 апреля поликлиника работает на базе Лесосибирской межрайонной больницы, с 20 по 22 апреля — на базе Енисейской районной больницы, а с 20 по 24 апреля — в селе Казачинском.
В населенных пунктах Манско-Уярского округа и Казачинско-Пировского округа будут открыты передвижные кабинеты флюорографии и маммографии. Посетить их можно будет без направления от врача. График работы доступен по ссылке.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.