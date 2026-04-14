62% красноярцев уверены, что все рабочее время отводят на решение профессиональных задач

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске 62% работающих жителей заявили, что полностью посвящают рабочее время профессиональным обязанностям.
Еще 17% трудятся большую часть дня, иногда отвлекаясь, но соблюдают сроки. При этом 11% признались, что работают менее половины времени.
С возрастом вовлеченность растет: среди сотрудников до 35 лет полностью заняты работой 57%, в группе 35−45 лет — 62%, старше 45 — уже 67%.
Чаще других о полной занятости сообщают врачи, бухгалтеры и кладовщики (по 79%), а также водители (76%) и экономисты (71%). Таковы опросы компании SuperJob.