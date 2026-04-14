В Северной Осетии реконструируют дорогу к курорту Цей

Реконструкцию дороги, ведущей на курорт Цей в Северной Осетии, проведут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в комитете дорожного хозяйства республики.
Специалистам предстоит привести в порядок подъездной путь протяженностью почти 11 км с тремя мостами. Работы планируется начать в 2027 году и завершить в 2028-м. Цей — это самый популярный в советские годы горно-рекреационный курорт региона. Реконструкция дороги к нему позволит увеличить количество туристов.
Также строители приступили к обновлению трех участков, ведущих к популярным у путешественников маршрутам. Уже начались работы на дороге от селения Горная Саниба до Кармадона. Ведется ремонт на отрезке трассы Гизель — Кармадон — Даргавс — Дзуарикау от села Даргавс до Фиагдона. А в конце года приступят к реконструкции еще одного участка этой дороги — от Кармадона до Даргавса.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.