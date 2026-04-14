Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Солнце зафиксирован выброс плазмы: чего ожидать в ближайшие дни

Крупный выброс плазмы произошел после взрыва в активном центре на Солнце.

Источник: Комсомольская правда

На Солнце произошел крупный выброс плазмы за прошедшие сутки. Об этом сообщает в официальном Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Выброс плазмы произошел из-за правого края Солнца около 9 вечера по московскому времени. Кроме того, на обратной стороне сейчас находится активная область. А сам активный центр «ещё жив» и смог накопить энергию на довольно крупный взрыв.

Однако выброс этой плазмы не влияет на Землю, так как плазма улетает в обратную сторону почти точно к планете Венера. В лаборатории предполагают, что прогноз на сутки будет благоприятный, к тому же сейчас продолжается период спокойной космической погоды.

Ранее сайт KP.RU опубликовал прогноз магнитных бурь с 13 по 19 апреля 2026 года. Максимум солнечной активности уже прошел, а само Солнце не так часто совершает выбросы плазмы.