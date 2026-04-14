На Солнце зафиксирован выброс плазмы: чего ожидать в ближайшие дни

На Солнце произошел крупный выброс плазмы за прошедшие сутки. Об этом сообщает в официальном Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Выброс плазмы произошел из-за правого края Солнца около 9 вечера по московскому времени. Кроме того, на обратной стороне сейчас находится активная область. А сам активный центр «ещё жив» и смог накопить энергию на довольно крупный взрыв.
Однако выброс этой плазмы не влияет на Землю, так как плазма улетает в обратную сторону почти точно к планете Венера. В лаборатории предполагают, что прогноз на сутки будет благоприятный, к тому же сейчас продолжается период спокойной космической погоды.
