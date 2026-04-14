Бизнесменам Нижнего Новгорода расскажут об изменениях в налоговой системе

Круглый стол на тему «Изменения в налоговой системе — 2026» пройдет для предпринимателей Нижнего Новгорода 16 апреля по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
«Мы при определении тематики таких мероприятий ориентируемся на запросы бизнеса. В региональный центр “Мой бизнес” регулярно поступают обращения предпринимателей по вопросам изменений налогового законодательства. В ходе круглого стола предпринимателям расскажут о ключевых нововведениях, возможностях оптимизации налоговой нагрузки и практических нюансах применения новых норм. Участники смогут получить консультацию и задать вопросы экспертам», — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.
Эксперты вместе с участниками проанализируют практические кейсы, обсудят изменения по НДС, налогу на прибыль и страховым взносам. Также они разберут особенности работы по упрощенной системе налогообложения. Мероприятие состоится в технопарке «Анкудиновка».
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.