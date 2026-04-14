Житель Черняховска прихватил забытый кем-то на вокзале пакет и стал фигурантом уголовного дела

В Черняховске на вокзале 34-летний местный житель заметил забытый кем-то пакет и прихватил его. С добычей он покинул здание и ушел в неизвестном направлении. О случившемся рассказали в пресс-службе Западного ЛУ МВД России на транспорте.
Внутри пакета находились: планшет, телевизионная приставка и цифровой фотоаппарат с чехлом. Владельцем ценностей оказался 37-летний забывчивый местный житель. Ущерб он оценил в 13 тысяч рублей и обратился в полицию.
Злоумышленника отыскали. Заведено уголовное дело, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.