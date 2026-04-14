Причины отсрочки открытия новых станций метро назвали нижегородцам

О станции «Сормовская» последний раз сообщалось в декабре прошлого года, когда велись геологические изыскания на месте её будущей постройки. Тогда же проектная документация готовилась к передаче на экспертизу. После этого информация о станции не поступала. Изначально «Сормовскую» планировали ввести в эксплуатацию в конце 2026 года, однако актуальный срок сдачи — 2029 год.