Причины отсрочки открытия новых станций метро назвали нижегородцам

Задержки в запуске новых станций нижегородского метро объяснили текущими рабочими процессами. Об этом сообщили в NN.RU.
Власти Нижнего Новгорода одобрили план развития метрополитена в августе 2021 года, а уже в декабре того же года был подписан договор на расширение Автозаводской линии и строительством станций «Сенная» и «Площадь Свободы».
Первоначально планировалось, что новую, продленную линию в нагорной части города откроют к концу 2025 года. Однако за два месяца до назначенной даты было объявлено о необходимости переноса сроков на август 2027 года.
Государственное управление по капитальному строительству метрополитена, мостов и дорожных сетей (ГУММиД), выступающее заказчиком строительства, пояснило, что продление сроков обусловлено «актуальными графиками производства работ».
Несоответствие работ установленному графику подтверждается данными о начислении Генподрядчику «Моспроект-3» неустоек за «неисполнение обязательств по контракту» и «просрочку их исполнения». Наиболее крупное требование, превышающее 64 миллиона рублей, было предъявлено в декабре 2025 года, а последнее — 25 марта 2026 года.
О станции «Сормовская» последний раз сообщалось в декабре прошлого года, когда велись геологические изыскания на месте её будущей постройки. Тогда же проектная документация готовилась к передаче на экспертизу. После этого информация о станции не поступала. Изначально «Сормовскую» планировали ввести в эксплуатацию в конце 2026 года, однако актуальный срок сдачи — 2029 год.
Ранее на площади Свободы начали заливку монолита новой станции метро.