Работающие ночами метростроители мешают спать жителям красноярской улицы Киренского (видео)

Как объясняют сами метростроители, шум возникает не от забивания свай, а при очистке бура. Технология позволяет возводить сваи под землей: бурится скважина, внутрь опускается арматурный каркас, затем конструкция заливается бетоном. Ограждение из свай необходимо, чтобы грунт не осыпался, вода не подступала и соседние здания не пострадали.