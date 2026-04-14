Работающие ночами метростроители мешают спать жителям красноярской улицы Киренского (видео)

В ночь с 12 на 13 марта на будущей станции линии метротрамвая «Улица Копылова» в Красноярске началось строительство эскалаторного тоннеля. Жители окрестных домов жалуются, что из-за шума теперь невозможно работать и спать.
Заказчик стройки, Центр транспортной логистики, прокомментировал ТВК, что направит письмо в адрес генподрядчика АО «Моспроект-3» с требованием пересмотреть ночные работы на всех площадках, расположенных вблизи жилых домов.
При этом в организации подчеркнули, что строительный сезон в регионе короткий, сроки сжатые, а сам проект предусматривает круглосуточный режим. Работы организованы в две смены, чтобы быстрее завершить самые шумные этапы.
Как объясняют сами метростроители, шум возникает не от забивания свай, а при очистке бура. Технология позволяет возводить сваи под землей: бурится скважина, внутрь опускается арматурный каркас, затем конструкция заливается бетоном. Ограждение из свай необходимо, чтобы грунт не осыпался, вода не подступала и соседние здания не пострадали.
Аналогичные жалобы на шум от строительства метро поступали и из других районов Красноярска. При строительстве подземки закон о тишине не действует.
