Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани закрылся флагманский магазин-музей «Татспиртпрома» на улице Пушкина

Причины прекращения работы питейного дома не комментируют.

Источник: Комсомольская правда

В центре Казани на улице Пушкина прекратил работу флагманский магазин-музей «Татспиртпрома». В январе компания вошла в состав федерального АО «Росспиртпром», которое теперь является единственным акционером ТСП.

Питейный дом «Арыш мае» впервые открылся в 2015 году на улице Салимжанова. Там располагались ликеро-водочный и сувенирный залы, а также холодный бар площадью 270 квадратов. Объект включили в туристические маршруты республики, а в 2016-м его посетили девять тысяч гостей. В 2021 году магазин переехал на улицу Пушкина, превратившись в бар-бутик площадью 730 квадратов. прекращения работы питейного дома не комментируют, сообщает «БИЗНЕС Online».

Напомним, в Казани приостановили работу кафе «Шаурма шоп» из-за кишечной палочки. Сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения режима мытья посуды.