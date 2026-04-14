Частицу Благодатного огня доставили в Хабаровск

Сегодня в Хабаровске встретили частицу одной из главных православных святынь — Благодатного огня. Защищённую лампаду доставили из Москвы утренним авиарейсом. По традиции в здании аэропорта прошёл молебен, после чего Благодатный огонь доставили в Спасо-Преображенский кафедральный собор.
Соборное богослужение в главном соборе Хабаровского края провел митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий с участием настоятелей храмов города. После Причастия прошла торжественная встреча Благодатного огня. Прихожане смогли зажечь свечи и лампады от пламени. Частицы святыни увезли в разные приходы епархии, прихожане также смогли взять их домой.
Благодатный огонь — одна из самых почитаемых святынь православной веры. Согласно преданию, он ежегодно появляется чудесным образом накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме, построенном на месте, где был погребён и воскрес из мертвых Иисус Христос. Воскресение Сына Божия, торжество жизни над смертью символизирует священное пламя.
Схождение Благодатного огня происходит в полдень Великой субботы перед православной Пасхой. В этом году церемония прошла 11 апреля. За таинством наблюдали тысячи верующих в храме в Иерусалиме и во время прямых трансляций в СМИ.
По традиции за несколько часов до полуночи священники вошли в пещеру Гроба Господня. Во время молитвы вспыхнуло священное пламя, вновь подтверждая истинность веры и знаменуя начало нового цикла духовной жизни.
Благодатный огонь специальными рейсами отправили в разные страны мира. В Россию святыню на протяжении 23 лет доставляет Фонд Андрея Первозванного.