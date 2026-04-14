Жителю Техаса предъявили обвинения в покушении на главу OpenAI Альтмана

Прокуроры предъявили обвинения в покушении на убийство и попытке поджога 20-летнему жителю Техаса Даниэлю Морено-Гаме, арестованному за бросок коктейля Молотова в дом директора OpenAI Сэма Альтмана, сообщает Bloomberg.
Министерство юстиции США, в свою очередь, предъявило обвинение в хранении незарегистрированного огнестрельного оружия.
«Мы рассматриваем это поведение именно так, как оно и есть: покушение на жизнь г-на Альтмана и чрезвычайную опасность для окружающих его людей и сотрудников его компании», — приводит агентство слова окружного прокурора Сан-Франциско Брук Дженкинс.
Морено-Гаме бросил коктейль Молотова в дом Альтмана 10 апреля. В результате нападения загорелись ворота, подозреваемый скрылся с места преступления, однако вскоре был задержан. При инциденте никто не пострадал.
Во время ареста сотрудники правоохранительных органов изъяли у молодого человека документ, в котором он выражал несогласие с ИИ-компаниями. В нем автор изложил мнение о том, что ИИ представляет опасность для человечества, а также написал письмо в адрес Альтмана на случай, если тот выживет после нападения.
«Если каким-то чудом вы выживете, то я восприму это как знак свыше, чтобы вы могли искупить свою вину…», — приводит Bloomberg цитату из текста письма.
