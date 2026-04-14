Синоптик рассказал о заморозках в Московском регионе прошедшей ночью

Минувшей ночью в Москве и области единственным местом, где температура воздуха опускалась ниже нулевой отметки, стала метеостанция Подмосковная — минус 0,5 градуса, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
«Отмечу, что на соседних метеостанциях температура воздуха в течение ночи не опускалась ниже плюс 3 градусов. В столичном регионе до конца нынешней недели заморозков не ожидается», — добавил синоптик.
По данным метеостанции ВДНХ, минимум составил 6,4 градуса. Другие столичные учреждения показали от 6 до 7,6 градуса тепла.
День назад синоптики пообещали москвичам 14 апреля ветер порывами до 15 м/с. Такая скорость оценивается в 7 из 12 баллов по шкале Бофорта. Дождь и ветер прогнозируют в столице и области в течение дня.
Оставайтесь на связи с РБК в Mах.