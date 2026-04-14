В Ногликском районе Сахалина высадят 210 гектаров леса

Искусственное лесовосстановление проведут на площади 210 гектаров в Ногликском районе Сахалинской области при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в агентстве лесного и охотничьего хозяйства региона.
Основной объем работ проведет Северное лесное хозяйство. Учреждение полностью обеспечивает себя посадочным материалом — сеянцами хвойных деревьев, выращенных в теплицах.
Также в этом году на территории Ногликского лесничества проведут уход за лесными культурами, досадят лес там, где он плохо прижился. Кроме того, специалисты подготовят почвы для посадок, которые пройдут в следующем году.
Всего в этом году на Сахалине проведут лесовосстановление на площади более 3 тысяч гектаров. В том числе искусственное — на территории в 680 гектаров, естественное — на 2360 гектарах.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.