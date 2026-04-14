Три светофора не работает сегодня в Нижнем Новгороде

Три светофора не работает в Нижнем Новгороде сегодня, 14 апреля. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения (ЦОДД).
Речь идет о светофорных объектах на пересечении улиц Новикова-Прибоя и Кировской, Новикова-Прибоя и Гурьевской, они отключены до 17:00. Светофор на Московском шоссе возле дома № 13 — неисправен.
Водителей просят быть внимательными при движении на данных участках и пропускать пешеходов на переходе. Пешеходам, в свою очередь, нужно убедиться в безопасности перед выходом на проезжую часть.
