Плановые отключения горячей воды начнут в Ростове с мая

В Ростове-на-Дону с мая начнут планово отключать горячую воду, перебои будут связаны с проведением испытаний теплосетей. Об этом сообщили в ООО «Ростовские тепловые сети» (РТС).
Как уточнили в компании, проверку коммуникаций с временными отключениями горячего водоснабжения будут выполнять до сентября. Работы на теплосетях необходимы для подготовки к отопительному сезону 2026−2027 годов.
По информации РТС, в период 12 по 29 мая должны организовать гидравлическую опрессовку коммуникаций, присоединенных к Ростовской ТЭЦ-2. Далее, с 30 июня по 13 июля, планируется опрессовка сетей от Центральной котельной, а с 15 по 29 июня — опрессовка сетей от районных котельных № 3 и № 4.
Об отключениях горячей воды ростовчан обещают предупреждать заранее.
Добавим, с 13 апреля в Ростове-на-Дону завершился отопительный сезон, соответствующее распоряжение подписал глава города Александр Скрябин. Теплоснабжающие, теплосетевые организации и управляющие компании в МКД приступили к переводу систем теплоснабжения на летний режим работы.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.