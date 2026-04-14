Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Плановые отключения горячей воды начнут в Ростове с мая

С мая по сентябрь в Ростове будут отключать горячую воду во время испытаний теплосетей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону с мая начнут планово отключать горячую воду, перебои будут связаны с проведением испытаний теплосетей. Об этом сообщили в ООО «Ростовские тепловые сети» (РТС).

Как уточнили в компании, проверку коммуникаций с временными отключениями горячего водоснабжения будут выполнять до сентября. Работы на теплосетях необходимы для подготовки к отопительному сезону 2026−2027 годов.

По информации РТС, в период 12 по 29 мая должны организовать гидравлическую опрессовку коммуникаций, присоединенных к Ростовской ТЭЦ-2. Далее, с 30 июня по 13 июля, планируется опрессовка сетей от Центральной котельной, а с 15 по 29 июня — опрессовка сетей от районных котельных № 3 и № 4.

Об отключениях горячей воды ростовчан обещают предупреждать заранее.

Добавим, с 13 апреля в Ростове-на-Дону завершился отопительный сезон, соответствующее распоряжение подписал глава города Александр Скрябин. Теплоснабжающие, теплосетевые организации и управляющие компании в МКД приступили к переводу систем теплоснабжения на летний режим работы.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.