Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На стражу лесов Подмосковья встали 120 новых спецмашин

В 2026 году лесничества Московской области пополнят автопарк более чем 120 специализированными автомобилями — за последние пять лет он обновился уже на две трети, рассказал глава региона Андрей Воробьёв. На днях профильные службы получили очередную партию из 35 автоцистерн, лесовозов, тракторов и другой техники.

Источник: Life.ru

Губернатор Подмосковья подчеркнул, что все, кто занимается тушением пожаров, должны чувствовать поддержку и видеть, что власти выделяют необходимые ресурсы. Леса занимают более сорока процентов территории региона, и летом, когда многие приезжают на природу и дачи, обеспечение безопасности жителей становится особенно актуальным.

Всего в текущем году автопарк лесного хозяйства получит 123 спецмашины, из них 96 уже закуплены. Всю закупленную технику произвели в России и Белоруссии, что гарантирует бесперебойную поставку запчастей, а также наличие сервисных центров в Подмосковье.

«У нас уже есть успешный опыт мониторинга лесов с помощью видеокамер, и мы дальше будем совершенствовать эту систему. Но какие бы технологии мы ни внедряли, без профессионалов “на земле” ничего не получится», — цитирует Воробьёва 360.ru.

Ранее Андрей Воробьёв заявил о важности проведения соцопросов для развития региона. Он подчеркнул, что уровень доверия жителей является ключевым показателем эффективности работы властей Московской области.

