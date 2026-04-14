Артем Качер подрался с новыми участниками «Сокровищ императора 3»

Рэпер Артем Качер подрался с новыми участниками телешоу «Сокровища императора 3», выходящего на телеканале ТНТ.
На проекта Качер выступает в составе команды зеленых вместе со своим коллегой Мишей Марвиным. Однако взаимодействие в команде складывается непросто: уже в первом выпуске они получили «черную кошку» от команды розовых — Ирины Пинчук и Кати Шкуро. Реакция Качера оказалась эмоциональной и удивила как участников, так и ведущих.
С самого начала проекта артист дал понять, что нацелен исключительно на победу. Когда их опередили соперницы, он не сдержался и резко высказался в их адрес, однако до открытого конфликта дело не дошло. Тем не менее заявленная им вспыльчивость проявилась позже — во время съемок произошла драка.
На опубликованном Starhit видео видно, как Качер набрасывается на новых участников, которые появятся во втором выпуске. Сначала он толкает одного из игроков, а затем валит его на землю и продолжает наносить удары, сопровождая происходящее криками. В разнять участников пытался Беркели Овезов — муж Виктории Дайнеко и участник команды желтых, однако остановить драку сразу не удалось.
