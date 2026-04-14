«Страна»: теракт произошел в частном секторе в Киевской области

В Киевской области Украины произошел террористический акт. Сообщается об одном пострадавшем. Об этом сообщает местное издание «Страна».
Речь идет о городе Бровары, где в частном секторе детонировало самодельное взрывное устройство. Ранения получил мужчина. Как отмечают журналисты, подозреваемые в преступлении уже задержаны.
Ранее в украинском Житомире произошёл теракт — неизвестный мужчина напал на толпу людей, собравшуюся возле местного супермаркета. Вероятно, нападавший был как-либо связан с ВСУ, так как наиболее вероятным орудием нападения полиция называет гранату, которую злоумышленник бросил в граждан.
Кроме того, на Украине задержали двух подростков, совершивших теракт. Они планировали взорвать украинских полицейских в заброшенном здании.