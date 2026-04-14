Карантин по лейкозу КРС отменили в Городищенском районе

Судя по тексту приказа, сражались с заболеванием один год четыре месяца.

Ограничения по лейкозу крупного рогатого скота отменили на территории Россошенского сельского поселения Городищенского района. Соответствующий приказ подписал 9 апреля глава облкомветеринарии Алексей Солонин. 13 апреля его опубликовали на официальном портале правовой информации региона.

Судя по тексту документа, сражались с заболеванием один год четыре месяца — приказ об установлении карантина по лейкозу КРС на территории Россошенского сельского поселения был издан 6 декабря 2024 года.

Также в апреле отменили ограничения по лейкозу в Березовском сельском поселении Даниловского района. Но ввели карантин по бруцеллезу в Сиротинском сельском поселении Иловлинского района.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал, что в марте бешенство, лейкоз и бруцеллез разгулялись в Волгоградской области.