На дублёре Енисейского тракта в Красноярске начали строить ливневку

Новая дорога соединит улицы Авиаторов и Соколовскую, став дублёром Енисейского тракта. Её протяжённость — почти 4,5 километра, количество полос — от 4 до 6. В районе улицы Восходной от магистрали ответвятся два дублёра («Запад» и «Восток»), которые пойдут параллельно основной четырёхполосной трассе.