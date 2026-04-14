На дублёре Енисейского тракта в Красноярске начали строить ливневку

На строительстве дублёра Енисейского тракта в Красноярске начали монтировать ливневую канализацию. Подрядчик уже проложил около 2 тысяч метров труб и обустроил более 35 коллекторов.
Основной этап работ сейчас — земляной: формируется «дорожное корыто» для будущей магистрали. Грунт вынимают, готовят основание, затем засыпают обратно и тщательно трамбуют. Строительство ведётся в две смены.
Ход работ проинспектировал губернатор Михаил Котюков. На реализацию проекта направлено около 2 миллиардов рублей в рамках инфраструктурного кредита. Объект включён в план подготовки Красноярска к 400-летию.
Новая дорога соединит улицы Авиаторов и Соколовскую, став дублёром Енисейского тракта. Её протяжённость — почти 4,5 километра, количество полос — от 4 до 6. В районе улицы Восходной от магистрали ответвятся два дублёра («Запад» и «Восток»), которые пойдут параллельно основной четырёхполосной трассе.
Проектом предусмотрены остановки общественного транспорта, тротуары, пешеходные переходы, светофоры, освещение и озеленение. По контракту дорогу должны сдать до конца 2027 года.
