В поликлинике больницы скорой помощи № 2 в Омске провели ремонт

Для маломобильных пациентов перед колясочной установили пандус, а на входе в травмпункт — специальный подъемник. В коридорах с первого по третий этаж стены обшили панелями, обновили потолки и системы освещения. В учреждении также отремонтировали кабинеты хирургов и стоматологов, помещения клинико-диагностической лаборатории и травмпункт. На третьем этаже полностью обновлен кабинет рентгена.