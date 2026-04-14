В поликлинике больницы скорой помощи № 2 в Омске провели ремонт

Ремонт поликлиники больницы скорой медицинской помощи № 2 в Омске провели при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве внутренней политики Омской области.
Для маломобильных пациентов перед колясочной установили пандус, а на входе в травмпункт — специальный подъемник. В коридорах с первого по третий этаж стены обшили панелями, обновили потолки и системы освещения. В учреждении также отремонтировали кабинеты хирургов и стоматологов, помещения клинико-диагностической лаборатории и травмпункт. На третьем этаже полностью обновлен кабинет рентгена.
«Мы продолжаем развиваться и внедрять стандарты современной медицины, чтобы качественная помощь была доступна каждому жителю нашего города, а получать медицинскую помощь в комфортных условиях приятно каждому пациенту, так же как и медицинскому персоналу приятно работать в таких условиях», — отметил главный врач больницы Олег Попов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.